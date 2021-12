Een smoothie met een kick: de Billie Boo is de perfecte cocktail voor eindejaar

Op zoek naar het perfecte eindejaarsdrankje dat iedereen lust? Maak dan een Billie Boo. Het is de extra luxueuze versie van een screwdriver of een wodka-orange, ook wel bekend als Miami in een glas. Of je dan spoken gaat zien, hangt af van hoeveel je er drinkt.

BILLIE BOO

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

120 ml vers sinaasappelsap

30 ml rum

30 ml wodka

15 ml cointreau

60 ml room

een grote lepel crushed ijs

1 tl zeste van sinaasappel

Doen

Mix alle ingrediënten in een blender tot een smoothie.

Stevig en stijlvol

Mooi in zijn eenvoud en ideaal op elke tafel of als onderlegger voor je cocktail. De countour napkins van Hay kunnen tegen een stootje en zijn in een hele reeks kleuren verkrijgbaar. Ook leuk als geschenkje voor liefhebbers van de Scandinavische stijl. Hay heeft wat dat betreft altijd wel een beentje voor, want voor wat je krijgt is het ook nog eens betaalbaar.

www.gaest.design