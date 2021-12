Reeks huiszoekingen uitgevoerd in ons land in onderzoek naar internationale drugsbende

Op meerdere plaatsen in België zijn woensdag speurders van de federale gerechtelijke politie binnengevallen voor een grootscheepse actie tegen een drugsbende. Dat wordt bevestigd door het federaal parket. De criminele organisatie zou zich bezighouden met de internationale handel in cocaïne en cannabis, en dat op grote en zeer professionele schaal.

Het onderzoek naar de organisatie is een van de uitlopers van het zogenaamde Sky ECC-onderzoek, waarbij een netwerk van cryptofoons gehackt kon worden. De versleutelde berichten die toen in handen vielen van het gerecht hebben al aanleiding gegeven tot een resem andere onderzoeken naar criminele organisaties.

De bende die woensdag geviseerd wordt, zou onder meer uit Albanese leden bestaan en zou in België een netwerk uitgebouwd hebben om op grote schaal cocaïne en cannabis klaar te maken voor verkoop en distributie. Daarnaast zou de organisatie haar illegale opbrengsten ook witgewassen hebben.

Enkele honderden politiemensen vielen woensdag binnen op een 40-tal adressen in het Brusselse, meer bepaald in Anderlecht, Evere, Sint-Joost-ten-Node, en Elsene, maar ook in La Louvière, Monceau-sur-Sambre, Waver, en Antwerpen. Hoeveel verdachten opgepakt werden, is nog niet duidelijk.