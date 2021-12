Diamantveiling brengt meer dan 1,2 miljoen euro op voor FOD Financiën

Het hoge bedrag is vooral toe te schrijven aan twee loten die respectievelijk 454.092,10 en 358.826,60 euro in het laatje brachten. De Fin Shop bood 71 loten aan, waarvan 17 verkocht werden.

De verkoop, die aan de hand van biedingen via mail verliep en enkel openstond voor professionelen uit de diamantsector, liep dinsdagochtend om 10 uur af. In het totaal namen negen professionele verkopers eraan deel.

De diamanten en edelstenen werden verkocht via de douane. Ze werden ofwel in beslag genomen door de opsporingsdiensten, ofwel aan de staat afgestaan wegens te hoge invoerkosten of gewoon achtergelaten.

Fin Shop verkoopt, namens de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen, roerende goeden die niet langer door de overheid worden gebruikt, roerende goederen die in beslag zijn genomen of verbeurd zijn verklaard door justitie of de douane, houtkappingen, goederen die voortvloeien uit erfloze nalatenschappen, enz.

In 2020 bedroeg de opbrengst van de verkopen 21 miljoen euro.