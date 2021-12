Overlevenden van gekapseisde migrantenboot beschuldigen Franse en Britse autoriteiten

LEES OOK. Overlevende van “dodelijkste incident op Kanaal ooit” getuigt: “Het was zo koud in het water, zo koud”

Een van de overlevenden vertelde aan de Franse omroep BFMTV dat de boot volliep met water. De migranten en vluchtelingen op de boot klampten zich aan elkaar vast, maar belandden toch allemaal in zee. Kort voor het zinken namen ze nog contact op met de Franse kustwacht. “We vertelden de Fransen onze locatie. Zij zeiden dat we in Britse wateren waren”, getuigde de 21-jarige man.

Daarna belden ze naar de Britse politie, maar die verwees hen opnieuw door naar de Franse. “Groot-Brittannië had ons moeten helpen omdat we in Britse wateren waren, maar ze hebben niets gedaan.” De tweede overlevende zei dat de opvarenden twee keer contact hadden opgenomen met de Britse diensten. “Niemand kwam, de bood zonk, mensen stierven en ik zwom elf uur lang in de zee.”

Dit jaar hebben al meer dan 25.700 mensen het Kanaal overgestoken. Dat is bijna drie keer zoveel als het totale aantal in 2020. De Britse regering beschuldigt Frankrijk ervan niet genoeg te doen tegen de illegale grensoverschrijdingen.

Frankrijk stelde na het zinken van de boot een EU-akkoord met Groot-Brittannië voor om de vluchtelingencrisis aan te pakken. Het land heeft ook met België, Nederland en Duitsland afgesproken om de strijd tegen mensensmokkelaars op te voeren. De Britse premier Boris Johnson wil een overeenkomst met Frankrijk om migranten terug te nemen.