Nederlandse vader en schoonzoon veroordeeld voor gevecht met agenten op Lanakense camping

Een Nederlandse vader (43) en zijn schoonzoon (20) kregen 10 en 14 maanden cel met uitstel omdat ze klappen uitdeelden aan agenten op een camping in Lanaken. “Het liep uit de hand”, zo klonk het.

Op 25 juli van dit jaar werd er een groot openingsfeest georganiseerd op de camping in Lanaken. “Het was gezellig, maar toen liep het opeens uit de hand”, zo verklaarde de twintiger voor de Tongerse rechter. De schoonmoeder van de man kreeg het aan de stok met een andere vrouw waardoor er tumult ontstond.

De politie kwam ter plaatse en zette de schoonmoeder in de combi om de gemoederen te bedaren, al had dat het omgekeerde effect. Uiteindelijk ontstond er opnieuw kabaal. “Mijn cliënten hebben toen enkele heethoofden, waaronder de twee beklaagden, achteruit moeten duwen”, aldus de raadsman van de gewonde agenten. En dat verliep niet zonder slag of stoot. “De schoonzoon sloeg op het achterhoofd van de twee agenten. Zijn schoonvader haalde ook uit met zijn vuisten, maar miste”, zo sprak de advocaat. De vechtpartij werd vastgelegd op camerabeelden.

De inspecteurs bleven achter met nekpijn, hoofdpijn en een hersenschudding. Zij krijgen schadevergoedingen van 500 en 250 euro.

14 maanden cel

De twee Nederlanders bekenden dat ze zich weerspannig en agressief gedroegen, maar de verantwoordelijkheid van de vechtpartij legden ze bij de agenten zelf. “Ik was mijn vriendin kwijt”, zo stelde de twintiger. “Toen ik naar buiten liep zag ik hoe de politie haar op de grond gooide. Daarom heb ik die mannen een tik verkocht.” Ook zijn schoonvader bevestigde dit: “Ik heb er verder niet veel aan toe te voegen.”

Volgens de rechter staat de schuld van de twintiger en zijn schoonvader echter vast op basis van de beelden van de twee bewakingscamera’s op de camping. De 20-jarige man kreeg woensdag een celstraf van 14 maanden en een geldboete van 800 euro. Zijn schoonvader werd veroordeeld tot 10 maanden opsluiting en een geldboete van 800 euro. Door het blanco strafblad van de twee beklaagden krijgen ze elk een uitstel van tenuitvoerlegging van hun celstraf en geldboete.