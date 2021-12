Ook Belgian Cat Hanne Mestdagh in quarantaine na positieve coronatest: “Gelukkig heb ik geen symptomen”

Na Julie Vanloo is het ook even op de tanden bijten voor boezemvriendin Hanne Mestdagh. De speelster van het Poolse Lublin testte maandag positief op corona, een resultaat dat één dag later bevestigd werd.

“Ik zit nu tien dagen in quarantaine”, aldus de Belgian Cat op Instagram. “Gelukkig heb ik geen symptomen en voel ik me oké. Daarvoor ben ik dankbaar want mijn gezondheid is het allerbelangrijkste. Spijtig dat ik morgen niet kan spelen in de Eurocup, maar ik ben er zeker van dat mijn ploegmaats het geweldig gaan doen!”

Intussen is Julie Vanloo verlost van haar quarantaine. De point guard zat even op hotel en bracht de rest van die periode door op het appartement van collega-Cat Kyara Linskens.

“Ik voel me goed”, zegt Vanloo op Instagram. “Mijn smaak en geur zijn terug, ik hoop alleen dat ik niet te veel last met ademen zal hebben wanneer ik opnieuw ga trainen.”