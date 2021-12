Mikel Nieve keert terug naar Caja Rural-Seguros RGA: “Het is goed om weer thuis te zijn”

“Het zal speciaal zijn om de trui van Caja Rural-Seguros RGA weer te dragen, de ploeg waar ik leerde om wielrenner te zijn”, reageerde Nieve. “Sindsdien is de ploeg gegroeid, terwijl ik deel heb kunnen uitmaken van andere ploegen, met verschillende talen en culturen. Het is goed om weer thuis te zijn. Ik wil mijn ervaring doorgeven aan mijn jonge teamgenoten en hen helpen in hun vooruitgang. Op persoonlijk vlak wil ik van het koersen genieten, na het jaar 2021 dat gekenmerkt werd door verschillende valpartijen.”

De ervaren Nieve heeft vijf overwinningen op zijn naam staan. Drie daarvan zijn ritzeges in de Giro (in 2011, 2016 en 2018), een rondewedstrijd waarin hij in 2016 als beste klimmer eindigde. Hij won ook een etappe in de Vuelta in 2010 en een etappe in het Critérium du Dauphiné in 2014. De Spanjaard heeft 22 grote rondes gereden en eindigde twee keer in de top tien van de Giro (10e in 2011 en 2012) en drie keer in de top tien van de Ronde van Spanje (10e in 2011, 8e in 2015, 10e in 2019). In de Tour de France was zijn beste resultaat de 12e plaats in 2013.