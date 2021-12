Britse Johanna Konta zet op 30-jarige leeftijd punt achter tennisloopbaan

Johanna Konta heeft woensdag bekendgemaakt dat ze haar tenniscarrière, die in 2008 begon, beëindigt. De 30-jarige Britse was in 2017 de nummer vier van de wereld en won in haar carrière vier WTA-titels. Ze zegevierde in 2016 in Stanford, in 2017 in Sydney en Miami, en dit jaar in Nottingham.