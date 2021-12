Wielerliefhebbers kunnen dag voor profs parcours Ronde van Vlaanderen warmrijden

Wielerliefhebbers krijgen op zaterdag 2 april 2022 de kans om hun Ronde van Vlaanderen te rijden. Dat heeft de organisatie woensdag gemeld. Daags nadien komen de profrenners in actie.

De wielerliefhebbers hebben de keuze uit vier afstanden. De meest dapperen kunnen, net als de profs, de 217 kilometer met start in Antwerpen tot de finish in Oudenaarde afleggen. Verder zijn er ook drie ingekorte formules (met tochten van 72, 136 en 177 kilometer) die vertrekken in Oudenaarde.

Net als bij de vorige edities zal het maximumaantal deelnemers worden beperkt tot 16.000.