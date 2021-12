‘Kerstmis’ bannen? Eurocommissaris onder vuur voor document over inclusief taalgebruik

Het tientallen pagina’s tellende document, eind oktober nog vol trots gepresenteerd door Dalli met een foto op Twitter, beschikt over allerlei richtlijnen om vooral niemand voor het hoofd te stoten.

Om de toch al saaie taal van EU-bureaucraten genderneutraal te maken waarschuwt men bijvoorbeeld om niet langer “dames en heren” te gebruiken. Maar ook Engelse woorden als chairman en man-made zouden moeten worden vermeden.

Christelijke termen

De meeste ophef is ontstaan over het verbannen van christelijke termen. EU-ambtenaren zouden het moeten nalaten om te vragen naar doopnamen én zelfs de kerstgroet zou uit het rijtje gebruikelijke beleefdheden moeten worden geschrapt. De richtlijn adviseert om het te hebben over the holiday season.

Vooral in het katholieke Italië is het document ingeslagen als een bom. Meerdere prominente rechtse politici hebben woedend gereageerd. Zelfs het Vaticaan heeft bij monde van kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin zorgen geuit: “Ik geloof dat de zorg om alle discriminatie uit te bannen terecht is. Naar mijn mening is dit echter niet de manier om dit doel te bereiken.”

Eurocommissaris Dalli, duidelijk geschrokken van de commotie, laat weten dat ze gaat kijken naar de zorgen. In een verklaring erkent ze dat het document in de huidige vorm onvoldoende geschikt is en niet voldoet aan de normen van de Europese Commissie. “Er is duidelijk meer werk voor nodig. Daarom trek ik het document terug om er verder aan te werken.”