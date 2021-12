Man en vrouw in kritieke toestand na aanrijding door lijnbus

Twee voetgangers zijn woensdagmorgen omstreeks 8 uur aangereden door een bus van De Lijn. Het ongeval gebeurde in de Guido Gezellelaan in Menen. Beide slachtoffers, een man en een vrouw, zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de vrouw van het koppel zou er erg aan toe zijn.

De bus reed zonder passagiers richting Volkslaan naar zijn stelplaats en had de twee personen ter hoogte van de Ezelbrugstraat niet opgemerkt. Er zijn geen getuigen van het ongeval.

Het koppel, een vrouw van 46 en een man van 57, werd door de rechtervoorkant van de bus geraakt. Omstanders ontfermden zich over de slachtoffers en schermden hen met paraplu’s af voor de regen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en voerden beide slachtoffers in kritieke toestand af naar het AZ Delta in Menen.

Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Die expert vond remsporen, vermoedelijk was het zicht door het slechte weer beperkt en heeft de chauffeur het koppel te laat opgemerkt. Er was geen sprake van alcohol of overdreven snelheid.

Een rijstrook werd een tijdlang afgesloten, waardoor het verkeer enkel beurtelings kon passeren.