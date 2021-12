Actie van boze boeren in Leuven: 120 tractoren veroorzaken hinder op de ring

In alle Vlaamse provincies houden boeren woensdag een grote tractoractie tegen het uitblijven van een stikstofkader. In Leuven zijn zowat 120 tractoren omstreeks 11 uur begonnen aan een rondje op de ring. Dat zorgt voor “serieuze hinder”, zegt de Leuvense politie.

De tractoren kwamen toe in Leuven vanop de Tiensesteenweg. Daar ontstond ook al een serieuze file door de voertuigen. Op de Leuvense ring nemen de tractoren de twee beschikbare rijvakken in. Na Leuven trekt de colonne richting Tienen, onder begeleiding van de Leuvense lokale politie, waar er ook op de ring een rondrit zal gehouden worden. Verwacht wordt dat de tractoren omstreeks 13 à 14 uur zullen aankomen in Tienen.

Aanleiding voor de acties is het uitblijven van een stikstofkader. Na het stikstofarrest van 25 februari heeft de Vlaamse regering nog geen knopen doorgehakt over een nieuw kader. Dat zorg voor veel onzekerheid onder de Vlaamse landbouwers. Volgens de Boerenbond staat de toekomst van duizenden bedrijven op het spel, want zonder nieuw kader blijft men in het ongewisse over vergunningen.