Na de bijzonder pijnlijke thuisnederlaag van afgelopen zondag tegen Club Brugge hoopt KRC Genk vanavond op revanche. In de achtste finales van de Croky Cup is blauw-zwart immers opnieuw de tegenstander in de Cegeka Arena. Stoot Genk door naar de kwartfinales? Volg het hier live (aftrap om 20.45u).