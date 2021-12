Voetballer van SK Moelingen met CO-vergiftiging in ziekenhuis

Een jongeman uit Voeren heeft thuis een CO-vergiftiging opgelopen in de badkamer. De voetballer van SK Moelingen is intussen aan de beterhand.

Het slachtoffer dat te veel koolstofmonoxide (CO) binnenkreeg, werd onder begeleiding van een spoedarts naar het ziekenhuis in Aken gebracht. Daar herstelt hij goed na de toediening van zuurstof.

Dodelijk

In deze tijd van het jaar is het risico op CO-vergiftigingen groot. Dit geurloos en kleurloos gas ontstaat bij onvolledige verbranding van gas, kolen, stookolie of hout. In huis vormen verwarmingstoestellen en installaties voor de productie van warm water mogelijke bronnen van CO. Het is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicaties in ons land. Elk jaar sterven bijna 30 mensen aan de gevolgen van een CO-vergiftiging. Het aantal geregistreerde slachtoffers met een CO-vergiftiging schommelt elk jaar tussen de 800 en 900. Slachtoffers krijgen klachten als hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Symptomen die niet altijd direct aan een CO-vergiftiging worden gelinkt. Wanneer een gasgeiser of een ander verbrandingstoestel in die ruimte is, mogen die signalen niet worden genegeerd.

Verluchten

Het huis goed verluchten is erg belangrijk, ook het onderhoud van verbrandingstoestellen blijft cruciaal en de schoorsteen jaarlijks laten vegen. Wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn en het risico op CO-vergiftiging groot is, wordt hiervoor meestal gewaarschuwd in het weerpraatje op televisie.