“Minder dan 75 procent van de leerkrachten aanwezig? Laat dan afstandsonderwijs toe”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moet de scholen snel meer duidelijkheid geven over wanneer ze mogen overschakelen op afstandsonderwijs. Dat zeggen de linkse oppositiepartijen Groen en Vooruit. In een spoedresolutie die Elisabeth Meuleman (Groen) en Hannelore Goeman (Vooruit) woensdag nog willen indienen, vragen ze dat scholen de kans krijgen om over te schakelen op afstandsonderwijs als er bijvoorbeeld minder dan 75 procent van de leerkrachten aanwezig zijn.

Het Vlaamse onderwijsveld bereikte vorige een akkoord over enkele bijkomende coronamaatregelen. Die moeten helpen in de strijd tegen de vierde golf, die ook het Vlaamse onderwijs hard treft. Zo worden buitenschoolse activiteiten met overnachting geschrapt, mogen klasgroepen niet meer gemengd worden in refters en studieruimten en worden de quarantaineregels opnieuw iets strenger. Maar verschillende experts bestempelden die maatregelen meteen als onvoldoende.

Ook binnen het onderwijsveld zelf, klinkt er links en rechts kritiek. Zo reageerde de socialistische vakbond ACOD misnoegd en was er de noodkreet van de Leuvense scholen.

Als het van Elisabeth Meuleman (Groen) en Hannelore Goeman (Vooruit) afhangt, moet minister van Onderwijs Ben Weyts snel bijkomend ingrijpen. Zo moeten de inspanningen op het vlak van ventilatie en CO2-meters versneld worden en moeten de scholen snel een duidelijker kader krijgen over wanneer ze precies mogen overstappen op afstandsonderwijs. Zelf suggereren Meuleman en Goeman een drempel van 75 procent aanwezige leerkrachten. Zijn er minder leerkrachten aanwezig, dan mag de school afstandsonderwijs opzetten.

Daarnaast dringen Groen en Vooruit ook aan op ruimere mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten in scholen. “Dit door onder andere te voorzien in de mogelijkheid om vrijwilligersvergoeding te geven aan vrijwilligers die bijspringen en hier te voorzien in voldoende middelen”, klinkt het.