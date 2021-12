Al 7 gezochte relschoppers geïdentificeerd na betoging tegen coronamaatregelen in Brussel

De manifestatie Samen voor Vrijheid tegen de invoering van de coronapas trok vorige week zondag zowat 35.000 deelnemers. Het grootste deel van hen betoogde in alle rust, maar in de marge van de optocht kwam het tot zware rellen. De politie moest geregeld het waterkanon en traangas inzetten, nadat betogers met vuurwerk of andere projectielen hadden gegooid naar de politie. Daarnaast werden hier en daar containers, vuilnisbakken en paletten in brand gestoken. Aan de Steenkoolkaai in Brussel werd zelfs een supermarkt geplunderd.

De politie pakte in totaal 45 personen op. In 42 gevallen ging het om een administratieve aanhouding, maar in drie gevallen ging het om een gerechtelijke aanhouding. Een van die drie verdachten werd vrijgelaten, de tweede moet zich volgende week donderdag al voor de correctionele rechtbank verantwoorden. De derde werd onder aanhoudingsbevel geplaatst voor gewapende weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten in de uitoefening van hun ambt, maar werd afgelopen vrijdag door de Brusselse raadkamer vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Zo moet de man wegblijven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet hij zich laten begeleiden door een justitie-assistent.

Dinsdag verspreidde het Brusselse parket een opsporingsbericht voor 19 mensen die ook bij de rellen zouden betrokken geweest zijn. Een dag later zijn zeven van die 19 al geïdentificeerd.

“De zeven verdachten werden uitgenodigd voor verhoor”, klinkt het bij het parket. “Het onderzoek inzake de identificatie van de andere personen is lopende.”