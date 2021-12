Lommel SK stuntte in de vorige ronde op het veld van Charleroi. — © BELGA

Lommel SK hoopt zich vanavond te plaatsen voor de kwartfinales van de Croky Cup. Makkelijk wordt dat echter niet voor groen-wit, want niemand minder dan AA Gent komt op bezoek in het Soevereinstadion. Kan Lommel net zoals in de vorige ronde tegen Charleroi stunten? Volg het hier live (aftrap om 20u).