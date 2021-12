Opgelet: valse mails over boosterprik hebben het op je bankgegevens gemunt

“De nepmail ziet er heel echt uit”, moet ook Ria Vandereyt van het Agentschap Zorg en Gezondheid toegegeven. “Net als in de zomer hebber wij er ook nu al meerdere meldingen over gekregen. Toen hebben wij een klacht ingediend bij de gerechtelijke politie en zullen dat nu opnieuw doen. Het Nationaal Crisiscentrum heeft dit ook opgepikt en melding gedaan aan het Centrum voor Cyberveiligheid.” Wie verder klikt op zo’n phishingmail komt terecht op een pagina met een inlogscherm van de bank, maar dat is een nepsite waar u kostbare gegevens kunt achterlaten. Ook in Nederland is intussen een gelijkaardige mail opgedoken.

Check mailadres

Daarnaast zijn er nog andere signalen waarna de alarmbel moet afgaan wanneer u een phishingmail voor een eerste vaccinatie of een boosterprik ontvangt. “Je echte mail komt van cov19-vaccin@doclr.be en niet van cov19vaccin@emailserv.com dat onder meer de ronde doet . De uitnodiging ontvang je niet alleen via mail, maar ook per post en in je burgerprofiel op www.vlaanderen.be”, weet Vandereyt.

Dit is de echte mail:

En dit is de valse:

Meer info over je uitnodiging voor COVID-19 vaccinatie