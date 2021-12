Dina Tersago kopt binnen: “Mijn boeren leerden me dat je alles met passie moet doen”

En passie, die heeft ze: voor haar kinderen en voor televisiemaken. Want Tersago is een presentatrice die geen moeilijk onderwerp uit de weg gaat. Zo kreeg ze recent bakken kritiek over zich heen toen bekend werd dat ze het nieuwe ‘Ik wil een kind’ zal gaan presenteren. En daar kan ze ook boos over worden, zo zegt ze in onze rubriek ‘… kopt binnen’: “Ik kan niet tegen mensen die onbeleefd zijn.”