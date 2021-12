Krijgt Robert Lewandowski alsnog de Gouden Bal? Lionel Messi zet organisatie France Football aan het denken

Destijds was eigenlijk iedereen het er wel over eens: Lewandowski zou de Gouden Bal moeten winnen. Alleen, uitgerekend in het ‘eerste coronajaar’, besloot de organisatie om de verkiezing niet te houden. In het jaar dus waarin de spits van Bayern München aan de lopende band scoorde en elke clubprijs met de Beierse club wist te pakken.

Dan moest hij hem maar in 2021 winnen. Toch? Nee dus. Messi ging er met zijn zevende Gouden Bal vandoor, mede door de Copa America-winst van Argentinië. De Argentijnse dribbelkoning had tijdens zijn speech ook door dat zijn concurrent uit Polen uitstekende jaren achter de rug heeft. “Jij had de trofee vorig jaar verdiend. Ik hoop dat France Football hem alsnog aan jou uitreikt. Dat verdien je”, riep hij richting Lewandowski.

Dat liet hoofdredacteur Pascal Ferré zich geen twee keer zeggen. “Wat Messi zei was aardig en slim. We kunnen erover nadenken. Tegelijkertijd moeten we ook de geschiedenis van de Ballon d’Or respecteren, die gebaseerd is op verkiezingen”, vertelde hij aan het Duitse medium Watson.