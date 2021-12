Jongeren van Constructlab dobberen op vlotten de Stiemerbeek af

De Stiemervallei is de groenblauwe levensader doorheen Genk en hier wilden de jongeren meer over te weten komen door er middenin te vertoeven. Met waadpakken uitgerust en hun gerief in waterdichte boxen begonnen ze aan dit avontuur, letterlijk in ’t water. Kamperen deden ze op de oever waar ze op dat moment waren wanneer het te donker werd, om dan uit te rusten bij ‘t kampvuur, genietend van een Stiemer biertje en lekkers wat sympathisanten aanbrachten. Enkele watervalletjes maakten de tocht wat boeiender om erover te geraken alsook takken die verwijderd moesten worden. De derde dag was het zover en een overwinningsgevoel primeerde.Aan de aankomst aan de Slagmolen werd dan een gezellig theemoment gehouden waar er ervaringen uitgewisseld werden met vrienden van de Stiemer die hen opwachtten.De Stiemer die door Genk slingert is aan herontdekking en herwaardering toe. De stad werkt er hard aan om deze vallei toegankelijker en attractiever te maken voor zowel de wandelaars alsook de fietsers.Zo wordt de waterproblematiek van de Stiemer aangepakt samen met een aantal partners om het natuurlijk watersysteem van de beek en de vallei te herstellen. Ook de vrienden van de Stiemer dragen hierin hun steentje bij. Dit door meettoestellen , die op tal van plaatsen in de beek aanwezig zijn te controleren en gegevens door te spelen. En zo wil men de kwaliteit verbeteren om de beek zuiverder te krijgen en de biodiversiteit in dit gebied verhogen.