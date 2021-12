Vier mannen met oorlogswapens overvallen apothekers in Alken, Hoeselt en Stevoort

Hasselt/Hoeselt/Alken

Woensdagvoormiddag hebben vier mannen met oorlogswapens apothekers overvallen in Alken, Stevoort en Hoeselt. In de zaak in Hoeselt sloegen ze het plexiglas stuk en roofden ze het geld uit de kassa. De daders sloegen rond 10 uur toe en ze zouden in ware commandostijl van de ene apotheek naar de andere apotheek zijn gereden.