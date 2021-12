Topmodel Iman deelt haar beautygeheim voor een jonge huid: gezichtsmasker met bijzonder ingrediënt

Ze mag dan wel 66 zijn, topmodel Iman ziet er nog altijd stralend uit. Haar beautygeheim? Een gezichtsmasker met ... iets wat misschien ook gewoon in jouw keukenkast ligt.

Het geheim van de stralende huid van Iman, topmodel en weduwe van David Bowie? Kurkuma. “Een beautygeheim dat ik al sinds mijn twaalfde gebruik, het komt uit Somalië. We hebben van jongs af aan geleerd dat de huid die je op je twintigste verzorgt, de huid is die je op je zestigste en zeventigste erft”, legt Iman in een video voor Vogue Magazine uit, terwijl ze een mengsel maakt van twee eetlepels bloem, twee eetlepels melk, een koffielepel kurkumapoeder en een scheutje honing. Ze brengt het aan op haar gezicht en laat het twintig minuten intrekken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het 66-jarige model drinkt daarnaast elke ochtend een kurkuma-gemberelixer dat ze mengt met haar favoriete water van Fiji om haar immuniteit te boosten.

In de video toont ze vervolgens haar dagelijkse gezichtsverzorging, die onder andere bestaat uit een serum, oogcrème en een spray met vitamine C. Ook laat het model zien hoe zij haar cosmetica aanbrengt.