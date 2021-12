Oekraïne vraagt Navo “afschrikkingspakket” tegen Rusland

Oekraïne heeft woensdag aan de Navo-staten die bijeen zijn in het Letse Riga een “afschrikkingspakket” gevraagd tegen het Rusland van president Vladimir Poetin. Kiev en het Westen verdenken Rusland ervan dat het een invasie voorbereidt.

“We hebben er vertrouwen in dat als we onze inspanningen bundelen, en op een gecoördineede manier handelen, we president Poetin kunnen afschrikken en hem kunnen aanzetten om niet te kiezen voor het slechtste scenario, een militaire operatie”, zei Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, toen hij aankwam op een vergadering met zijn ambtgenoten van de Navo.

“We roepen de bondgenoten op om samen met Oekraïne een afschrikkingspakket samen te stellen”, zei hij. Kuleba pleitte voor duidelijke communicatie tegenover Moskou, mogelijke economische sancties en een versterkte militaire steun aan Kiev.

“We blijven vastberaden om Georgië en Oekraïne politieke steun te verlenen”, zei Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de Navo, bij het begin van de zitting over de twee landen, die als buurlanden van Rusland lid willen worden van de Navo. Een dag eerder hadden Stoltenberg en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken Moskou gewaarschuwd dat agressie tegenover Kiev “ernstige gevolgen” zou hebben.

De jongste weken stelden Oekraïne en de Navo “ongewone” troepenbewegingen vast. Poetin ontkende de verdenkingen dinsdag nog stellig, beklaagde zich over de Westerse “bedreigingen” en waarschuwde voor het overschrijden van “rode lijnen”.