MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez doet ultiem voorstel voor verlenging kerncentrales

Terwijl de regering-De Croo zich binnenkort buigt over de kernuitstap in ons land, doet MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een ultiem voorstel om de twee jongste reactoren alsnog open te houden. Zo oppert hij woensdag in L’Echo en De Tijd een deel van de nucleaire rente te gebruiken om de energiefactuur voor de meest kwetsbaren en de middenklasse te verlagen.

“Dit is een open uitnodiging aan de PS in de strijd tegen de hoge energieprijzen”, zegt Bouchez, die zoals bekend al langer voorstander is van de verlengde levensduur van de centrales Doel 4 en Tihange 3. Zondag had PS-voorzitter Paul Magnette immers verklaard redelijk gerust te zijn over de bevoorradingszekerheid, maar niet over de gevolgen van een sluiting op de werkgelegenheid in de sector en op de energiefactuur.

Volgens de voorzitter van de Franstalige liberalen kan een nieuw mechanisme worden uitgewerkt als in 2022 moet worden bepaald hoe het verder gaat met het afromen van de nucleaire winsten - de zogenaamde nucleaire rente. Hij stelt voor dat een concessie wordt toegekend voor de verlenging van de centrales van Doel 4 en Tihange 3, waarbij de overheid aanspraak kan maken op 10 tot 20 procent van de capaciteit. “De opbrengst kan in een fonds tegen energiearmoede worden gestoken”, zegt Bouchez.

Vrijdag bespreekt het kernkabinet een eerste keer het rapport waarop de regering zich zal baseren om te bepalen welke energiemix ze kiest om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Die is wettelijk voorzien in 2025. Het rapport moet duidelijkheid brengen over de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid.