Opnieuw mooie resultaten voor zaalhockeyploegen Hasselt Stix

Ook tijdens het tweede wedstrijdweekend van de prille indoorhockeycompetitie konden heel wat teams van Hasselt Stix opnieuw het beste van zichzelf geven. De ploegen trainen van maandag tot vrijdag in de sporthal van Level X in de Vildersstraat en spelen op zaterdag en zondag thuiswedstrijden in de zaal van Kindsheid Jesu.

De U14Girls2 van Stix verloren tot nu toe geen enkele wedstrijd. Na een mooie overwinning tegen de meisjes van HC Taxandria uit Turnhout, speelden ze zaterdag gelijk tegen de ploeg uit Hockey in Hoegaarden. Ze staan mooi tweede in het klassement na U14Girls2 uit Leuven. Ook U16Girls1, een ploeg die uitkomt in de nationale reeksen, verloor dit weekend niet. Ze speelden gelijk tegen de eerste teams van Victory uit Edegem en Louvain-La-Neuve. Het waren twee zeer spannende en hoogstaande wedstrijden.Volgende keer gaan ze op naar winst tegen de meisjes van Orée en Mechelse! Zondag gingen Heren1 van Hasselt Stix met mooie 2-8 cijfers winnen in La Rasante, een club uit Sint-Lambrechts-Woluwe.Opnieuw mochten enkele jonge talenten hun kans wagen bij de Heren. Killian Adriaenssens-Piasecki, het jonge 15-jarige talent van Stix, maakte indruk in het doel. Met een paar spectaculaire saves bewees hij dat hij ook bij de heren zijn mannetje kan staan als goalie.Op het veld lieten youngsters Andres Wolbersen en Bernard Swerts zich opmerken. Ze speelden erg goed en werden begeleid door meer ervaren spelers als Willem Danhieux, Tijl Vermant en Wannes Thijs.Coach Emanuele Iossa en manager Marc Poel kijken al uit naar de confrontatie tegen de Heren van Louvain-La-Neuve en Taxandria volgende week.Heren1 behoudt de derde plaats in het klassement in reeks Nationaal3C.