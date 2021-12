COLUMN Michel Claesen: Everzwijn in Kleine-Spouwen

Na de dagelijkse cijfers betreffende het aantal besmettingen met COVID-19 en de problematiek van de jagende wolven in het midden en noorden van Limburg is ook de overpopulatie van de everzwijnen nog altijd een blijvend probleem.Dat ze in het Munsterbos veelvuldig voorkomen, is al langer geweten. De sporen van omgewoelde graszoden en oversteekplaatsen aan de Munsterbeek zijn er bij een wandeling duidelijk zichtbaar. Maar groot was mijn verbazing toen ik vorige zondag op Facebook een filmpje zag van een everzwijn in de achtertuin van onze schepen van landbouw. Het was er slechts één, in tegenstelling tot de beelden van een Whatsapp-bericht waar blijkt dat een rotte zwijnen vluchtte uit een maïsveld toen de laatste vierkante meters werden afgemaaid. Blijkbaar zou dat ergens tussen Grote-Spouwen en Vlijtingen voorgevallen zijn maar daar heb ik geen bevestiging van ontvangen. Het is natuurlijk ook niet zeker of het exemplaar in Kleine-Spouwen behoorde tot die grote groep paniekerige zwijnen. Aangezien er geen slagtanden te zien zijn, mogen we ervan uitgaan dat het geen beer of keiler is en een frisling (big) is het ook niet want er is geen zwijnenpyjama te zien. Wat het beest van het vrouwelijke geslacht dan net te zoeken had bij de schepen van landbouw, blijft voorlopig een raadsel. Ik weet dat mijnheer Cleuren ooit aanwezig was bij een drijfjacht en het vermoeden bestaat dat deze ever uit was op wraak. Het kan ook zijn dat dit exemplaar zich kwam voorstellen als nieuwe mascotte voor Kleine-Spouwen. Geen geiten meer maar zwijnen. Of was het een zelfmoordpoging van een levensmoe zwijn dat zich kwam aanbieden voor het eindejaarsmenu? Komt daar de term feestvarken eigenlijk van? Voor veel slachtoffers is het echter allesbehalve een feest. Nog diezelfde dag veroozaakte een uit de kluiten gewassen zwijn in Lanklaar enorme schade door een ruit te verbrijzelen en in een woonruimte paniekerig een uitweg terug naar buiten te zoeken. Het aantal bewoners dat zijn gazon al meerdere malen moest heraanleggen of landbouwers wiens maïsvelden al geplunderd werden, zullen er al lang genoeg van hebben. En dan heb ik het nog niet over het overstekend wild dat bij deze donkere dagen voor een groot risico kan zorgen in het verkeer.Laten we hopen dat deze kolossen in de bossen blijven, de wolven er af en toe eentje vangen en daardoor de schapen met rust laten en we binnen enkele maanden na ons boostervaccin weer terug naar het oude normaal kunnen. Of is de huidige situatie het nieuwe normaal?