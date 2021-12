Lokaal bestuur Hechtel-Eksel ontwikkelt nieuwe participatievormen

Inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven willen actief hun stempel drukken op het lokale beleid. Ze willen meedenken en met het bestuur samenwerken en projecten vormgeven. Om aan die nood tegemoet te komen, tilt lokaal bestuur Hechtel-Eksel participatie naar een hoger niveau. “Enkele adviesraden worden ontbonden of krijgen een andere invulling. De decretaal verplichte raden blijven behouden en krijgen ondersteuning van een deskundige participatie. Deze zal participatieplatformen oprichten waarin inwoners hun mening kunnen geven over uiteenlopende thema’s en projecten. Zo zal er een participatieplatform Welzijn zijn, dat betrekking heeft op onder meer senioren en welzijn, kinderarmoede en buurtwerking. Daarnaast een platform Vrije Tijd, dat zich onder meer over cultuur, sport, toerisme, bibliotheek, gemeenschapscentra en buurtwerking buigt. Tot slot een platform Omgeving, met inspraak in kwesties rond milieu, mobiliteit, omgeving, toegankelijkheid, buurtwerking enzovoort,” legt schepen van participatie Kelly Leenaerts uit.De deskundige participatie wordt in deze drie platformen bijgestaan door een intern participatieteam en door een kerngroep van vaste inwoners die voor een periode van drie jaar verkozen wordt en de belangen van de burger vertegenwoordigt. Zij overleggen minimaal vier keer per jaar en leggen adviezen aan het bestuur voor. “De oproep voor kandidaten voor de kerngroepen zal je binnenkort op onze gemeentelijke communicatiekanalen zien verschijnen. Alle inwoners kunnen zich kandidaat stellen,” zegt burgemeester Jan Dalemans.“Wanneer er een activiteit moet worden uitgewerkt of een thema verder moet worden uitgediept, kunnen we ook een werkgroep samenstellen voor bepaalde duur, als het nodig is uitgebreid met vrijwilligers. Tot slot stippelt de deskundige participatie voor platformoverschrijdende thema’s een traject op maat uit en willen we voor sommige onderwerpen de inwoners online laten participeren. Met al die nieuwe participatievormen hopen we onze inwoners nog meer inspraak te geven in ons beleid. We willen ook de vrijwilligers die de voorbije jaren actief hebben meegewerkt in een adviesraad uitdrukkelijk bedanken voor hun engagement. We hopen in de toekomst ook op hen te kunnen rekenen in een van de nieuwe participatieplatformen,” besluit schepen Kelly Leenaerts.