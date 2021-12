Toneelgezelschap Horizon repeteert voor komedie ‘In de sacoche’

Toneelgezelschap Horizon heeft het aangedurfd om in september de repetities voor ‘In de Sacoche’ weer aan te vatten. Het gaat om een stuk van Paul Anrys waarvan al eerder drie stukken gebracht werden. Het is ook het stuk dat - door corona - noodgedwongen in de koelkast ging en dus niet de planken haalde in februari van dit jaar.

Intussen vlotten de repetities goed en komt het handeltje van Barbara Comensaal goed op gang. Zij heeft haar man Max naar de kelder verwezen met zijn schoenmakerij en probeert met ellenbogenwerk iedereen de loef af te steken door in Opglabbeek een wereldmerk aan de handtasliefhebber te slijten. Gaat haar dát lukken ?Op dit moment is het nog even de adem inhouden of op 12, 13, 19 en 20 februari normaal kan gespeeld worden. De kaartverkoop is toch gestart. Kaarten kopen kan vanaf dit seizoen volledig elektronisch, maar de vertrouwde balie bij Jenne Geerkens (089/81.24.11) is ook open.Uiteraard volgen de spelers de coronaregels bij de repetities en zal ook alles in het werk gesteld worden om de voorstellingen veilig te laten verlopen.Pascal Janssen is net als vorig jaar speladviseur en speelt ook een rol. De andere spelers: Jos Aerden, Jenne Geerkens, Marie-Paule Gerits, Anita Geurten, Rita Grondelaers, Carla Meulemans, Ann Robben, Anneleen Schrooten, Frans Vandueren en Marijke Wynants.www.horizonopglabbeek.be