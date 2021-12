Geen Wereldbeker in Amerika voor schaatster Stien Vanhoutte, Olympische Winterspelen steeds verder weg

Het weekend daarna zal Vanhoutte normaal wel starten in Calgary, beide wedstrijden doen was financieel quasi onhaalbaar. “Bij de eerste World Cups was ik wat ziek, vooral in Polen”, laat ze weten. “Maar nu gaat het beter.”

De prestaties van Vanhoutte, die sukkelde met een keelontsteking, in de eerste wedstrijden waren daardoor onder de maat. Ze wil zich plaatsen voor de Olympische Winterspelen van februari in Peking, maar heeft door haar tegenslagen nog een lange weg af te leggen op dat vlak. In Calgary heeft ze haar laatste kans om een olympisch ticket af te dwingen, evenals een plek op het EK afstanden in januari. “Dat is zeker haalbaar, als er niets gebeurt”, klinkt het.