Steven De Keyser is nieuwe topman van Sabam

Sabam, de Belgische vennootschap voor auteurs, componisten en uitgevers, heeft een nieuwe CEO: Steven De Keyser. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. Met zijn aanstelling is gekozen voor iemand die vertrouwd is met collectief beheer en met een hart voor de creatieve en culturele sector, klinkt het.

De Keyser genoot een opleiding als jurist en startte zijn loopbaan aan de balie van Brussel. Na enkele jaren stapte hij over naar het bedrijfsleven, eerst in Brussel, later ook in Londen en Parijs. Hij was onder meer vennoot bij consultant Arthur Andersen & Co (nu Deloitte) en later bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper. De Keyser leidde ook al het octrooi- en merkenbureau Gevers en de beheersvennootschap Reprobel.

De nieuwe CEO wijst erop dat de coronacrisis de uitdagingen van Sabam heeft versneld, en nieuwe uitdagingen heeft gecreëerd. Cultuur wordt steeds meer online beleefd. “Ik begin met heel veel zin aan deze opdracht. Ik stel vast dat de missie van Sabam nog al te vaak mis of niet begrepen wordt door het brede publiek”, zegt hij in het persbericht. “Ook wens ik erover te waken dat we nog beter begrijpen wat onze leden van ons verwachten en dat Sabam een duidelijke stem laat horen in alle debatten die haar stakeholders aanbelangen.”

Sabam is de Belgische vereniging van en voor auteurs, componisten en uitgevers. Ze beheert de rechten van ruim 43.000 leden in vijf domeinen: muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur.