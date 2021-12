Christophe uit ‘Blind getrouwd’ is hiv-positief: “Hoog tijd dat we het stigma doorbreken”

“Vandaag is Wereldaidsdag en stel ik mij kwetsbaar op”, zo schrijft de 40-jarige Ramont op Instagram. “Neen, ik heb geen aids. Maar dit voorjaar kreeg ik wel de diagnose dat ik hiv-positief ben. En alhoewel de twee met elkaar verbonden zijn, het is niet hetzelfde. Aids is het eindstadium waarbij de hiv-waarden zo hoog oplopen dat je eraan sterft. Dat is vandaag met de behandeling die we in ons land kennen niet meer het geval. Gelukkig, hiv is niet langer een doodsvonnis.”

Ramont, die voor het VTM-programma ‘Blind getrouwd in het huwelijksbootje trad met Nick Laenen maar ondertussen weer gescheiden is, zegt dat de diagnose vroeg gesteld werd en dat zijn waarden “streng worden opgevolgd”. “Dus mijn oproep vandaag: doe maar gewoon normaal tegen mensen met hiv. Hoog tijd dat we het stigma doorbreken. De laatste maanden heb ik te vaak verhalen moeten horen van mensen die het tegen niemand durven te vertellen of die heel slechte reacties kregen. Ik niet… Ik heb - nog maar eens - de warmte van mijn netwerk mogen ondervinden. Ik ben zo dankbaar voor de mensen in mijn leven. Het was voor mij een noodzaak om iedereen die diep in mijn hart zit in te lichten. En ik voel het ook als een noodzaak om nu met mijn verhaal naar buiten te komen. Als hart onder de riem voor mensen met hiv, opdat ze het zouden vertellen en er mee naar buiten durven te komen. Laat de schande en schaamte vallen. Geen blad voor de mond.”