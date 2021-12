Drie leerlingen doodgeschoten in Amerikaanse school, vijftienjarige opgepakt

Bij een schietpartij in een Amerikaanse school zijn dinsdag drie mensen omgekomen, zo hebben Amerikaanse media op gezag van de autoriteiten gemeld. Het zou gaan om leerlingen van de school. Een vijftienjarige medeleerling is opgepakt als verdachte.

De schietpartij deed zich ’s middags voor in een middelbare school met zo’n 1.800 leerlingen in Oxford, in een buitenwijk van Detroit (Michigan). De hulpdiensten kregen meer dan honderd oproepen binnen.

Er kwamen drie mensen om, die allemaal leerlingen zouden zijn. Volgens de politie gaat het om een 14-jarig meisje, een 16-jarige jongen en een 17-jarig meisje.

Acht andere mensen, onder wie een leerkracht, werden gewond naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen moesten geopereerd worden en hun toestand is onduidelijk. Zes anderen, allen met schotwonden, waren stabiel.

Verdachte weigert te spreken met politie

De vermoedelijke schutter, een 15-jarige leerling van de school, werd vijf minuten na de eerste oproep om 12.51 uur opgepakt. De verdachte vuurde tussen de 15 en 20 kogels af met een semi-automatisch vuistvuurwapen. Het wapen is in beslag genomen en was volgens de politie vier dagen eerder door de vader van de schutter gekocht. Voor de schietpartij zou de schutter foto’s van het pistool op sociale media hebben geplaatst.

© AP

“Agenten hadden de verdachte binnen vijf minuten in hechtenis”, zei ondersheriff van Oakland County Michael McCabe tijdens een persconferentie. De tiener verzette zich niet. “Hij veroorzaakte geen problemen. Hij gaf het wapen af. Hij had het wapen op dat moment niet bij zich.”

Wat het motief van de vermoedelijke schutter was, is niet bekend. De verdachte beroept zich volgens McCabe op zijn zwijgrecht. De politie sprak kort met zijn ouders, die een advocaat inhuurden en de jongen verboden met de politie te spreken, verklaarde McCabe. “Hij vertelt ons niets op dit moment.” Er werd een huiszoeking uitgevoerd.

De politie gaat ervan uit dat de verdachte alleen handelde. De leerling, die in Oxford woont, zou die dag gewoon aanwezig geweest zijn op school.

Biden

Amerikaans president Joe Biden werd op de hoogte gebracht van de schietpartij, en verklaarde tijdens een bezoek aan een school in Minnesota: “Mijn hart gaat uit naar de families die het onvoorstelbare verdriet doorstaan van een geliefde te verliezen. Die hele gemeenschap moet nu gewoon in schok zijn nu.”

Volgens statistieken van de organisatie Everytown For Gun Safety was het de 139ste schietpartij dit jaar in een school in de VS, waarvan 26 met telkens een of twee doden. Voor deze schietpartij vielen bij wapenincidenten op Amerikaanse scholen in 2021 al 28 doden en 80 gewonden.

© AP

© AFP