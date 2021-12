Prins Laurent is 32 kilo afgevallen: “Mijn dieet? Gewoon minder eten”

Prins Laurent is 32 kilo afgevallen. Dat was nodig, zo zegt hij zelf in Het Laatste Nieuws, “want ik voelde me dik en lelijk”. “Mijn dieet? Gewoon minder eten. Ik wilde soms mijn kussens opeten van de honger, maar ik moest echt van die overtollige kilo’s af.”

De 58-jarige prins, pas hersteld van corona, ging in twee jaar tijd van 134 naar 102 kilo. “In plaats van een bord spaghetti van 300 gram, eet ik er nu een van 50 gram”, zo zegt hij in de krant. “We denken dat we al dat voedsel nodig hebben, maar dat is totaal niet zo. Tijdens mijn dieet at ik ’s ochtends en ’s middags een beetje, maar ’s avonds weinig tot niets. Ik wilde soms mijn kussens opeten van de honger, maar ik bleef doorzetten, want ik moest echt van die overtollige kilo’s af.”

De prins beweegt nu naar eigen zeggen ook meer. “Ik wandel meer en af en toe spring ik eens op de fiets. Daardoor voel ik me beter dan ooit, want dik zijn is enorm slecht voor de gezondheid. Een vrouw vertelde me enkele dagen geleden dat ik vroeger lelijk en dik was. Ik vond dat ze een punt had. Het was niet hard om te horen, want het was gewoon de waarheid.”