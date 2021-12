Erika Vlieghe over vierde golf: “Een kerstfeest met 50 gasten plannen lijkt me onverstandig”

“Ontzettend gefrustreerd.” Dat was Erika Vlieghe, infectiologe en voorzitter van adviesgroep Gems, midden september toen het Overlegcomité besliste dat mondmaskers bijna nergens meer verplicht waren. “We zagen toen als experts de bui al hangen. Voor die beslissing betalen we nu de prijs”, zo zegt ze in een interview met Knack.

Volstaan de nieuwe maatregelen - genomen tijdens twee Overlegcomités die kort na elkaar werden gehouden omwille van de enorm zware vierde golf - nu dan wel? “Wij hadden met de Gems graag gezien dat de horeca om 20 uur sloot, nu is het 23 uur geworden”, aldus Vlieghe in Knack. “Maar toch zijn deze maatregelen weer heel invasief. Voor veel mensen gaat het misschien vooral over hun vrijetijdsleven, maar in het nachtleven en de evenementensector zitten er weer heel wat mensen zonder werk. Het is niet slecht om na drie weken een evaluatiemoment te beloven. Niemand garandeert dat de vierde golf dan alweer voorbij is, maar we zullen wel al veel meer weten over het verloop ervan.”

Volgens Vlieghe zitten we momenteel “in een storm buiten categorie”. “En ik denk wel dat we nog zeker tot na Nieuwjaar in zwaar weer zitten. De maatregelen van mondmaskers, afstand houden en nachtleven met zelftests zullen we hoe dan ook de hele winter moeten aanhouden.”

Toch staan we er volgens de infectiologe beter voor dan vorig jaar en zullen de feestdagen iets feestelijker kunnen zijn dan vorig jaar. “Het lijkt me onverstandig om een kerstfeest met vijftig gasten te plannen, maar het isolement van vorig jaar zullen we ons zeker niet hoeven op te leggen”, besluit ze. “Het zal iets ertussen zijn, en we hebben nog wel wat tijd om erover na te denken, nee?”