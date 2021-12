Vaccinatiecentrum in Flanders Expo heropent vandaag: vanaf nu 2.500 boostershots per dag

Deze ochtend heropent Gent zijn vaccinatiecentrum in Flanders Expo. De tweede fase in de grootschalige campagne tegen het coronavirus kan daarmee op snelheid komen.

Deze ochtend beginnen ze terug met prikken in Hal 2 van Flanders Expo: het vaccinatiecentrum van de Stad Gent is terug, twee maanden nadat het afgebroken werd. Deze maand kunnen alle 65-plussers uit Gent een boosterprik komen halen in Flanders Expo.

Iets meer dan 18.000 Gentenaars hebben hun boosterprik al gekregen, onder wie het merendeel van de 85-plussers. Maar voor de rest was het wachten tot het vaccinatiecentrum opnieuw de deuren kon openen. Vanaf vandaag zullen er 2.500 boosterprikken toegediend worden in Flanders Expo.

© Stad Gent

De komende maanden zullen alle Gentenaars een uitnodiging krijgen voor een boosterprik. Wie een AstraZeneca-vaccin kreeg zal eerst uitgenodigd worden, ten vroegste midden december zullen mensen met en Pfizer of Moderna-vaccin aan de beurt zijn.

De volgorde wordt bepaald op basis van dalende leeftijd en houdt rekening met een interval van zes maanden. Er wordt als booster enkel nog Pfizer of Moderna toegediend.

© BELGA

Er is in Gent ook opnieuw een reservelijst aangelegd om te vermijden dat ‘restjes’ op het einde van een vaccindag in Flanders Expo verloren gaan. In eerste instantie worden politie-, brandweer- en zorgpersoneel daarvoor opgeroepen.

De werking van het centrum in Flanders Expo is grotendeels hetzelfde als bij de eerste fase van de vaccinatiecampagne. Het centrum blijft toegankelijk voor mensen met een beperking of mensen die minder mobiel zijn. Er is opnieuw gratis openbaar vervoer en gratis parking.