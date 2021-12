Gewezen Radio Minerva-dj trouwt op 91-jarige leeftijd: “Om haar toekomst veilig te stellen”

Superromantisch werd het afgelopen maandag in Ekeren niet – “een dag als een andere” – maar bijzonder is het genoeg: Felix De Bisson, gewezen dj Fé bij Radio Minerva, en zijn Lucienne zijn getrouwd, en dat op zijn 91ste. Zijn kersverse vrouw is er 83, ze kennen elkaar al lang. “Lucienne was een vriendin van mijn vorige vrouw, en zij had beloofd om na haar dood voor mij te zorgen.”

Woensdag is boodschappendag maar voorts komen Felix en Lucienne nog amper buiten, “met die corona”. Ergens een koffie gaan drinken? “Dan mag ik niet binnen”, zegt Felix, “want ik wil geen vaccin. Maar wij deden dat sowieso toch nauwelijks.”

Maandag kwam het koppel wél nog eens buiten, en niet zomaar. In alle stilte zijn Felix en Lucienne onder hun getweeën getrouwd. “Alleen Luciennes dochter is even langsgekomen, haar zoon en mijn zoon zijn ziek. Maar ook met twee hebben we niks speciaals gedaan of gegeten, het was een dag als een andere. Opgekleed? Nee, ik heb mij gewoon een beetje deftig gekleed.”

In appartement blijven

“Onze vorige partners zijn allebei overleden, maar we kennen elkaar al lang. Lucienne was een vriendin van mijn vorige vrouw, en zij had beloofd om na haar dood voor mij te zorgen. Lucienne heeft nog een adres op de Luchtbal, maar in de praktijk wonen we samen bij mij, in een sociaal appartement. Omdat ik normalerwijs de eerste ben om hier te vertrekken, naar een rusthuis of naar het kerkhof, zou zij niet mogen blijven. En daarom zijn we dus getrouwd, dan kan het wel. Een kwestie van haar toekomst veilig te stellen.”

Een rationeel huwelijk was het, maar toch met een kwinkslag. “Lucienne is 83, maar ze ziet er 23 uit. Ik mag fier zijn. Alleen spijtig dat ze niet veel geld heeft (lacht).”

Dat ze toch iets uitzonderlijks hebben gedaan. “Tja, bij de superrijken hoor je dat nog wel eens, dat ze trouwen op latere leeftijd. Maar daar hoor ik dus niet bij.”

Radio Minerva

Felix was kraanman van beroep, in de haven van Antwerpen. “Een zwaar beroep is dat niet, maar wel inspannend. Zoals een piloot. Ik moest toch wel 50, 60 meter hoog gaan.”

Sommigen kennen Felix misschien nog van zijn tijd als dj Fé bij Radio Minerva. In 2013 stond hij in die hoedanigheid nog in jouw krant, en vertelde hij dat hij fan was van Dean Martin, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra en Nat King Cole. “Come Closer to Me van Nat King Cole is mijn favoriete plaat”, zei hij toen. “Da’s echt een nummer om iemand tegen uwe gilet te trekken.”

Als dj trad Felix geregeld op samen met Lucienne, een mooie tijd om op terug te blikken.

Felix en Lucienne traden graag samen op. — © Koen Fasseur

Want vandaag heeft Felix veel last van zijn rug en zijn benen. “Mijn dag bestaat voornamelijk uit veel rusten en liggen, ’s avonds wat tv kijken. Lucienne moet ook opletten, ze komt al eens ten val. Overdag zorgt zij voor ons eten en doet zij het huishouden. We hebben het nog goed samen.”