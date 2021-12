Schrijfster ‘The lovely bones’ verontschuldigt zich bij man die werd vrijgesproken van haar verkrachting

Sebold stelt dat ze worstelt met de rol die ze speelde “in een systeem dat een onschuldige man naar de gevangenis stuurde”. De auteur schreef in 1999 met ‘Lucky’ een relaas over de zaak.

In een verklaring die door de Associated Press werd vrijgegeven, zegt ze dat ze er als “getraumatiseerd 18-jarig slachtoffer van verkrachting” voor had gekozen het Amerikaanse rechtssysteem te vertrouwen. “Mijn doel in 1982 was gerechtigheid, niet om onrecht in stand te houden”, klinkt het. “En zeker niet om voor altijd en onherstelbaar het leven van een jonge man te veranderen door net die misdaad die ook het mijne had veranderd.”

In 1982 verdween Anthony J. Broadwater voor 16 jaar achter de tralies voor de verkrachting van Sebold. Zijn veroordeling werd op 22 november echter nietig verklaard nadat de zaak opnieuw werd onderzocht en er ernstige tekortkomingen werden vastgesteld in zijn arrestatie en proces.

“Ik ben dankbaar dat meneer Broadwater eindelijk in ere is hersteld. Het feit blijft echter dat hij 40 jaar geleden nog maar eens een jonge zwarte man werd die door ons gebrekkige rechtssysteem mishandeld werd. Ik zal voor altijd spijt hebben van wat hem is aangedaan.”

Anthony J. Broadwater werd vorige week vrijgesproken. — © AP

Junk sciense

Sebold werd op 18-jarige leeftijd als eerstejaarsstudente aan de universiteit op weg naar huis aangevallen en verkracht. Ze stapte meteen naar de politie en later dacht ze haar belager te herkennen toen ze op straat de toen 20-jarige Broadwater passeerde.

Opnieuw ging ze naar de politie. Die pakte verschillende mannen op, waaronder Broadwater. Aan Sebold werd gevraagd om de dader aan te duiden uit een line-up. Ze koos de verkeerde, maar dat maakte eigenlijk niet meer uit. Een microscopische haaranalyse resulteerde in een match met Broadwater.

Nu zou die analyse echter niet meer gelden in een rechtbank omdat het berust op gedateerde onderzoeksmethoden. Naar hedendaagse standaarden is de analyse volstrekt onbetrouwbaar. “Junk science”, klonk het toen de zaak herbekeken werd. Ook de manier waarop de line-up werd uitgevoerd bracht vragen met zich mee.

De zaak werd heropent toen Netflix het boek Lucky wou verfilmen. Hoe meer hij over de zaak te weten kwamen, hoe meer producer Timothy Mucciante de schuld van Broadwater in vraag begon te stellen. Dat Alice Sebold verkracht is, staat buiten kijf, verduidelijkte Mucciante in interviews. “Maar er klopte iets niet aan het onderzoek”, zei hij.

Echte verkrachter onbekend

Sebold had eerder nog niet gereageerd op de vrijspraak. “Het heeft me de afgelopen acht dagen gekost om te begrijpen hoe dit kon gebeuren”, zei de nu 58-jarige Sebold.

“Ik zal blijven worstelen met de rol die ik onbewust speelde in een systeem dat een onschuldige man naar de gevangenis stuurde. Ik zal ook worstelen met het feit dat mijn verkrachter, naar alle waarschijnlijkheid, nooit bekend zal worden, mogelijk andere vrouwen heeft verkracht, en zeker nooit de tijd in de gevangenis zal uitzitten die meneer Broadwater heeft gedaan”, klonk het ook nog.

Eerder had haar uitgever aan The New York Times gezegd dat ‘Lucky’ niet aangepast zal worden.

Advocaat Melissa Swartz zei dat Broadwater op dit moment niet zal reageren op de verontschuldiging van Sebold.