Anderlecht bibbert via strafschoppen voorbij Seraing naar kwartfinale Croky Cup

Het was troosteloos en zonder glans, maar Anderlecht zit toch in de kwartfinale van de Beker. Paars-wit had tegen Seraing penalty’s nodig nadat de match na 120 minuten op 3-3 was geëindigd. Het was uiteindelijk Murillo die de beslissende strafschop scoorde. Zo keert de crisis niet terug bij RSCA, maar ze loert toch nog stevig om de hoek.

Ga terug naar start. Het is één van de meest vervelende zinnetjes die u kunt te horen krijgen bij een gezelschapsspel. Weer naar af. Opnieuw een hoop ellende. Anderlecht trok die kaart in Seraing. Na 18 minuten - jawel - stond het in het Stade du Pairay 2-0 voor de thuisploeg. Op de tribune kreeg het RSCA-bestuur een hartverzakking. De crisis was net wat afgeweerd na de competitiezege op Charleroi, maar het spook doemde weer op.

Cadeautjes

Vooral de manier waarop paars-wit het weggaf was opnieuw schrijnend. De beker is toch nog altijd de kortste weg naar Europa? Maar het was Seraing dat agressief begon, terwijl Anderlecht wederom loom oogde. In de 11de minuut slingerde Mansoni zich voorbij Magallan. Die greep erg knullig in en Youssef Maziz zette de penalty om. De reputatie van Magallan is al niet goed, maar de Argentijn verprutste het opnieuw. Niet onlogisch dat we de Ajax-huurling al eens Mag al Gaan noemen. Straks toch weer Harwood-Bellis zetten, neen?

© BELGA

Wie denkt dat er dan geleerd wordt uit de fouten, had het helaas mis. Seraing bleef hoog druk zetten en de Brusselaars kwamen er amper uit. Toen nog maar eens balverlies geleden werd, was het aan Lior Refaelov om onhandig zijn voet te zetten. Weer ging de bal op de stip en nu vloerde Mikautadze doelman Van Crombrugge: 2-0. Bij Seraing leken de gouden jaren terug en de recordkampioen deelde cadeautjes uit. De gulle gevers verdienden de kaart: Ga direct naar de gevangenis. Ga niet langs start, u krijgt geen 200 euro.

Nochtans startte Anderlecht met intrinsiek zijn vier beste aanvallers. Kompany durfde het toch eens aan om Refaelov en Verschaeren samen op te stellen, terwijl vooraan het weliswaar moeilijk matchende duo Zirkzee-Kouamé liep. Joshua Zirkzee loopt te vaak als een zombie over het terrein, terwijl Kouamé loopt en vliegt maar dikwijls zonder resultaat. Smelt ze samen en je hebt een goeie spits, maar elk apart rendeert het toch moeizaam. Het blijft toch opvallend hoe weinig vuur en snelheid Vincent Kompany soms in zijn elftal krijgt.

© BELGA

Gelukkig trokken de bezoekers nog een kanskaart. Seraing hield de pressing niet vol en toen Mansoni dom balverlies leed, ging Murillo ervandoor. De Panamees wachtte slim om voor te zetten en Kouamé werkte voor één keer beheerst af. Het liep in die korte tijdsspanne wel eventjes beter voor paars-wit. Twee minuten later bij een nieuwe goeie aanval opgezet door Marco Kana zwiepte Verschaeren het leer voor doel. Christian Kouamé kopte puik zijn tweede treffer binnen: toch 2-2 net voor de pauze.

Boosterprik Kana

U hoort het goed: de 19-jarige Marco Kana stond aan de aftrap. Zijn laatste basisplaats dateerde nochtans van 18 oktober 2020 tegen OHL en in héél 2021 had hij maar 9 speelminuten op zijn teller in de competitie. Nu mocht hij plots Olsson vervangen. Het jeugdproduct deed het met ups and downs. De tiener heeft precies wel een boosterprik gekregen - hij is een spierbundel geworden - maar soms verspeelde hij gevaarlijk de bal.

© BELGA

Van Kana kun je niet verwachten dat hij het elftal op sleeptouw neemt, van Refaelov wel. Anderlecht moest doorduwen na de pauze, maar dat gebeurde halfslachtig. Ja, Refaelov nam even initiatief en dwong terecht een penalty af die hij zelf omzette: 2-3. Rafa dan toch van schlemiel tot held? Toch eerder schlemiel. Dan denk je dat de Brusselaars die voorsprong niet meer zouden weggeven, maar nadien creëerden ze geen één kans meer. Ook de Gouden Schoen zwalpte meer. Bovendien werd het nog erger : Cullen en co verdedigden nog eens slap en de dodelijke tandem Mikautadze-Maziz scoorde de 3-3. Bij het RSCA-bestuur zakte de moed weer weg: verlengingen.

Na de pijnlijke, vroegtijdige Europese uitschakeling kon Anderlecht zich echt geen vroege bekeruitschakeling permitteren. Met Amuzu voor de onzichtbare Zirkzee en Ashimeru voor Kana hoopte Kompany op iets meer snedigheid in de ploeg, maar ook in de extra tijd bleven de kansen uit. Refaelov moest zelfs nog geblesseerd van het veld en de strafschoppen waren een feit. Daarin toonde Seraing zich niet koelbloedig genoeg. Bij paars-wit scoorden Amuzu, Cullen en Verschaeren wel en finaal prikte Murillo de matchbal binnen. Anderlecht flirtte met het sportieve bankroet, maar zit in de kwartfinale.