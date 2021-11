Red Flames zijn record al kwijt: Engeland wint met 20-0 van Letland

Amper vijf dagen na hun historische 19-0 zege tegen Armenië, zijn de Red Flames hun record al kwijt. Engeland won dinsdag in Doncaster met 20-0 van Letland en heeft nu de ruimste overwinning in de WK-geschiedenis op zijn naam.

De Engelsen dikten hun persoonlijk record aan met zeven eenheden. In oktober 2005 wonnen ze met 13-0 van Hongarije. In de huidige kwalificatiecampagne gaan ze aan de leiding in groep D met een achttien op achttien en een indrukwekkend doelsaldo van 53-0.