Trio voormalige Genk-coaches en zes andere trainers verdienden zwart geld dankzij blabla-contracten

Negen trainers kregen een deel van hun salaris, en in sommige gevallen zelfs ontslagvergoeding, in het zwart. Dat beweert Dejan Veljkovic en staat zo neergeschreven in zijn memorandum. De ex-makelaar en spijtoptant in het dossier Propere Handen zette hiervoor samen met de clubs financiële constructies op via vennootschappen in het buitenland. Veljkovic noemt onder andere Peter Maes en Erwin Lemmens in hun periode bij Lokeren en Genk, maar ook Emilio Ferrera toen hij kortstondig bij de Limburgse club aan de slag was.