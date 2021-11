Koppel dat ‘ontsnapte’ uit Nederlandse quarantaine geeft hun versie van de feiten

Het Spaans/Portugese ‘quarantaine-koppel’ hoeft niet langer in isolatie te blijven in Haren, in de provincie Groningen. Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland dinsdag laten weten. Het koppel geeft nu ook hun versie van de feiten: “De wereld zegt dat we criminelen zijn.”

De Portugese vrouw en Spaanse man werden zondag in quarantaine geplaatst in een hotel vlakbij de Nederlandse luchthaven Schiphol, omdat de vrouw na een vlucht vanuit Zuid-Afrika positief had getest. Dat gebeurde nadat bekend werd dat in Zuid-Afrika de nieuwe omikronvariant van het coronavirus was ontdekt. Maar de vrouw was ervan overtuigd dat ze een vals positieve test had afgelegd en zou voor een bijkomende test gevraagd hebben.

Het echtpaar beweert dat zij het negatieve resultaat van die test hebben laten zien aan de Nederlandse politie. Die zou hen gezegd hebben dat ze mochten vertrekken. Vervolgens namen ze een taxi terug naar de luchthaven en gebruikten de negatieve PCR-tests die ze hadden afgenomen voordat ze aan boord gingen van hun vlucht uit Zuid-Afrika om op een vliegtuig naar Spanje te stappen.

Ze zouden vervolgens uit het vliegtuig gehaald zijn door de politie en in gedwongen isolatie geplaatst zijn in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren.

“Criminelen”

De woordvoerder van de Noord-Hollandse politie, Willem Gijtenbeek, vertelde de BBC dat zij tot op dat moment geen bevoegdheid hadden om iemand vast te houden of vast te zetten wegens het overtreden van de quarantaine. “Toen het echtpaar het hotel verliet, nam het hoofd van de veiligheidsdienst van Kennemerland echter wettelijke maatregelen vanwege het gevaar voor de volksgezondheid,” legde hij uit. De plaatselijke gezondheidsdienst van Kennemerland ontkende dat het echtpaar toestemming had gekregen om het hotel te verlaten. Het probleem, zei een woordvoerder, was dat de quarantaine vrijwillig was, maar dat het echtpaar nog steeds de verantwoordelijkheid had om in isolatie te blijven.

Het koppel, dat uit Barcelona komt, zegt nu zich gecriminaliseerd en slecht behandeld te voelen. De twee beweren niet van plan te zijn geweest om te vluchten, maar claimen alle stappen voor hun vertrek zorgvuldig te hebben doorlopen.“We gingen op een droomvakantie in Afrika en nu leven we in een nachtmerrie. We kijken toe hoe de wereld zegt dat we criminelen zijn met een verhaal dat gewoon een leugen is,” vertelde de vrouw.

Ondertussen raakte bekend dat het Spaans/Portugese koppel niet langer in isolatie hoeft te blijven. Dat heeft het Openbaar Ministerie Noord-Nederland dinsdag laten weten. Het OM heeft dat besloten omdat de twee negatief hebben getest op corona. Eerder dinsdag liet de advocaat van het stel al weten dat ze vrijgelaten werden.

