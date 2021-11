Ziekenhuizen moeten per direct niet-dringende zorg twee weken uitstellen

De ziekenhuizen in ons land moeten alle niet-dringende zorg per direct met twee weken uitstellen. Dat staat in een rondzendbrief van het Hospital & Transport Surge Capacity Comité, het overlegorgaan van de overheid, de ziekenhuizen en de experts. Het comité vraagt ziekenhuizen ook om gesloten bedden op de afdelingen intensieve zorg te heropenen.