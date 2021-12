Bart Cannaerts: “Erik vond me ‘fantastisch’. Tja, wat kon hij anders zeggen?” — © play4

Er staat u vanavond een uniek stukje tv te wachten. Voor het eerst sinds 2004 moet Erik Van Looy verstek geven voor De slimste mens ter wereld. Geveld door corona, staat Van Looy twee afleveringen lang zijn plaats achter de desk af aan jurylid Bart Cannaerts. “Wat ik heb geleerd? Dat lichtblauw not done is op Play4.”