Als u in het voorjaar jonge vogels wilt zien rondfladderen in de tuin, is nu het moment om nestkasten op te hangen en/of te reinigen. Maar dat doe je niet om het even waar en voor om het even welke vogel. Sommige van onze gevederde vrienden kunnen best kieskeurig zijn in hun zoektocht naar de ideale woonst. Gelukkig is er voor elke vogel wel de perfecte nestkast.