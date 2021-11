Drie doden bij schietpartij in Amerikaanse school: dader is 15-jarige student

De schietpartij deed zich voor in een middelbare school in Oxford dat in de buurt van Detroit (Michigan) is gelegen.

Er kwamen drie mensen om, vermoedelijk allemaal leerlingen. Zes andere mensen, onder wie een leerkracht, liepen schotwonden op. Hun toestand is niet bekend.

De vermoedelijke schutter, een vijftienjarige leerling, is opgepakt en er is een handvuurwapen in beslag genomen.

Heel het incident duurde vijf minuten.