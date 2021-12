Omdat hun vriend Bram tijdens de lockdown vertelde hoe graag hij eens naar het park wilde wandelen, maar door zijn slechtziendheid vast hing aan zijn gekende route, ontwikkelden drie Antwerpenaren een app om blinden te helpen in het verkeer. Nu ziet hun gsm al of het verkeerslicht op rood of groen staat, straks zegt die ook waar het zebrapad zich bevindt of welke obstakels op het voetpad liggen.