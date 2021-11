Vastgoedexpert geeft tien tips voor een knus en warm huis tijdens de winter

De temperaturen namen de voorbije dagen een duik en hier en daar viel zelfs al sneeuw in Vlaanderen. Op zo’n grijze, koude dagen kan thuiskomen in een warme, knusse woning heerlijk zijn. Maar hoe pak je het aan om je huis efficiënt te verwarmen? De Britse makelaar Kyle Mattison (29) - die zichzelf That Property Guy noemt op TikTok - geeft in dertig seconden tien ‘hacks’ en een extra tip om altijd warme voeten te hebben tijdens de winter.