An Miller in de rol van een moeder die alles dreigt te verliezen na de dood van haar man. — © streamz

We zullen er aan moeten wennen. An Miller, het eeuwige jonge meisje, speelt ook in de nieuwe Streamz-reeks De kraak opnieuw de rol van een moeder. “Als actrice merk je snel waar je staat”, zegt Miller, die haar rol in het verhaal van een gigantische cyberbankroof met verve speelt. “Mijn personage brengt het aspect familie in de serie.”