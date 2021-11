Kraan valt dwars over huis in aanbouw in Meeswijk

Dinsdag is een kraan dwars over een huis aan aanbouw gevallen in Meeswijk (Maasmechelen). Als bij wonder vielen er geen gewonden.

Het ongeval deed zich voor op het kruispunt van de Vlasstraat en Kerkveld in Meeswijk. Kerkveld is een nieuwe woonwijk waar momenteel de eerste woningen worden gebouwd. Om een nog onverklaarbare reden viel de kraan in de richting van de woning in aanbouw en ook dwars over het huis.

“We wonen vlak bij het huis”, zegt een buurman. “Op het middaguur stond de kraan nog rechts langs het huis. Op een gegeven moment heb ik de kraan over het huis zien liggen. We hebben niets gezien en niets gehoord. Echt hard waaien doet het ook niet. Er moet iets gebeurd zijn met de stabiliteit. De kraan had voor hetzelfde geld op ons huis kunnen vallen. Een arm van de kraan vond steun in de achtertuin van de nieuwe buren.”

“Voorlopig kan ik geen schade aan het huis vaststellen”, reageert de aannemer. “De kraan heeft mogelijk wel schade opgelopen. Dat moet nog onderzocht worden.” Bij de eerste vaststellingen bleek dat een band stuk was. (mmd)